Более 12 тысяч пассажиров перевезли через Керченскую паромную переправу Фото: t.me/opershtab23

Более 12 тысяч пассажиров и почти четыре тысячи машин перевезли через Керченскую паромную переправу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России.

Так, на паромах через пролив в обе стороны уже доставили 12 873 человек и 3 965 автомобилей. Большая часть переправленных машин - большегрузы и среднетоннажные грузовики.

Пассажирские суда, которые вмещают за один раз 235 человек, выполнили девять рейсов. А четыре действующих парома перевезли людей и автомобили 105 раз. Их вместимость составляет 90 грузовиков и 300 пассажиров.

Накануне работу Керченской паромной переправы приостановили из-за ветра. Его порывы достигали 15 метров в секунду. Уже утром 16 октября паромы продолжили перевозить пассажиров и автомобили.

- Согласно прогнозу Росгидромета, в воскресенье в южном устье Керченского пролива ожидается северо-восточный ветер до 12-17 метров в секунду, без осадков, видимость хорошая, температура воздуха днем +16 - +18, температура воды в море - +14 - +15, - уточнили в Министерстве транспорта РФ.

Напомним, для водителей, ожидающих очереди на переправу, продолжают работать временные стоянки в Темрюкском, Славянском, Крымском и Красноармейском районах. На площадках их обеспечивают горячим питанием и водой, работают пункты обогрева.