На Кубани за сутки COVID-19 заболели 195 человек, в том числе 7 детей

На аппаратах ИВЛ остаются 11 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 195 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 7 детей, самому младшему из которых 12 лет. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре получено 44 положительных результата, в Приморско-Ахтарском районе - 24, в Сочи - 15, в Тимашевском муниципалитете – 12, в Ейском и Крымском - по 8. По 7 пациентов прибавилось в Темрюкском, Славянском, Тихорецком районах, по 6 – в Курганинском Успенском и Армавире, 5 – в Тбилисском муниципалитете, по 4 - в Красноармейском, Павловском и Новороссийске.

- В Брюховецком районе, Горячем Ключе, Динском, Кавказском, Кущевском заболели по 3 жителя, в Калининском, Новокубанском - по 2, в Белореченском, Выселковском, Гулькевичском, Лабинском, Отрадненском, Северском, Туапсинском, Усть-Лабинском и Геленджике – по одному, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 11 пациентов. С выздоровлением за сутки в регионе выписали 180 человек.