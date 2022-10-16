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Здоровье16 октября 2022 8:23

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 195 человек, в том числе 7 детей

С выздоровлением выписаны 180 пациентов
Светлана ОВДЕЙ
На аппаратах ИВЛ остаются 11 пациентов Фото из архива КП

На аппаратах ИВЛ остаются 11 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 195 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 7 детей, самому младшему из которых 12 лет. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре получено 44 положительных результата, в Приморско-Ахтарском районе - 24, в Сочи - 15, в Тимашевском муниципалитете – 12, в Ейском и Крымском - по 8. По 7 пациентов прибавилось в Темрюкском, Славянском, Тихорецком районах, по 6 – в Курганинском Успенском и Армавире, 5 – в Тбилисском муниципалитете, по 4 - в Красноармейском, Павловском и Новороссийске.

- В Брюховецком районе, Горячем Ключе, Динском, Кавказском, Кущевском заболели по 3 жителя, в Калининском, Новокубанском - по 2, в Белореченском, Выселковском, Гулькевичском, Лабинском, Отрадненском, Северском, Туапсинском, Усть-Лабинском и Геленджике – по одному, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 11 пациентов. С выздоровлением за сутки в регионе выписали 180 человек.