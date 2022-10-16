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Общество16 октября 2022 8:30

В Сочи за сутки выявили 15 новых случаев заболевания COVID-19

Всего в регионе получено 195 положительных результатов
Светлана ОВДЕЙ
В Сочи за сутки выявили 15 новых случаев заболевания COVID-19 Фото из архива КП

В Сочи за сутки выявили 15 новых случаев заболевания COVID-19 Фото из архива КП

В Сочи за сутки выявили 15 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Всего в регионе получено 195 положительных результатов. Высокие показатели зафиксированы в Краснодаре, Сочи, Приморско-Ахтарском и Тимашевском районах. Среди новых пациентов насчитывается 7 детей, самому младшему из которых 12 лет.

На аппаратах ИВЛ в крае остаются 11 человек. С выздоровлением за сутки выписаны 180 пациентов.