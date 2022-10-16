Вениамин Кондратьев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Вениамин Кондратьев отметил, что специалисты ежегодно строят и обновляют тысячи километров трасс, делая их качественными и безопасными.

- Сегодня край переживает настоящий бум дорожного строительства - ведутся работы по возведению Дальнего Западного обхода Краснодара, Яблоновского моста через Кубань, новой трассы Краснодар – хутор Белый, дороги Краснодар – Ейск, обходов Анапы, Тимашевска и станицы Ленинградской. Созданные магистрали связывают города, соединяют людей, способствуют развитию промышленности, бизнеса, делают комфортными туристические поездки, - сказал глава региона.

Сейчас Кубань – одна из лидеров среди регионов страны по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Так, с начала 2022 года 125 в Краснодаре, Новороссийске и Сочи обновили 125 километров улиц. Всего в крае за период реализации нацпроекта привели в порядок свыше 900 километров дорог.

Всего в Краснодарском крае трудятся более 10 тысяч строителей, инженеров, проектировщиков и сотрудников предприятий дорожной отрасли.