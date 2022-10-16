Мужчину не смущали ни прохожие, ни водители Фото: t.me/typoanapa

В Анапе мужчина прогуливался голым по улицам города. Странное поведение мужчины сняли на видео жильцы многоэтажки в микрорайоне «Горгиппия».

На кадрах видно, как абсолютно голый человек ходит по проезжей части. Его не смущают ни пешеходы, ни машины.

А при виде автомобилей он останавливает каждый и пытается что-то объяснить сидящим в салоне водителям и пассажирам. Лишь изредка мужчина прикрывает руками оголенное тело. Причины такого поведения неизвестного пока остаются загадкой.

Тем временем полиция организовала проверку после публикаций прогулки абсолютно голого прохожего.