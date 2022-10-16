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Общество16 октября 2022 9:41

Финал российской серии гонок на выносливость стартует в Сочи 23 октября

Начало – в 14:00 на Автодроме
Светлана ОВДЕЙ
Четвертый этап гонок пройдет на Автодроме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Четвертый этап гонок пройдет на Автодроме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Финал российской серии гонок на выносливость состоится в Сочи. Соревнования стартуют 23 октября, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Четвертый этап серии гоночных марафонов Russian Endurance Challenge на длинную дистанцию пройдет на Автодроме. Состязания в таком формате - продолжительностью до четырех часов - проводят с 2015 года. Во время участия разрешается сменить пилотов в экипажах, заменить шины и дозаправиться. А победителей выбирают и в абсолютном зачете, и в классах.

В 2022 году число этапов гонок увеличили до четырех. Первые три турнира, в которых участвовали 40 экипажей и 100 автогонщиков, прошли в Подмосковье.

Четвертый, заключительный, этап пройдет в Сочи. Начало гонок – в 14:00.

Уточняется, что вход для зрителей свободный.