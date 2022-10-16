Батутисты завоевали две золотые, пять серебряных и девять бронзовых наград Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

16 медалей завоевали спортсмены Кубани на первенстве России по прыжкам на батуте. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

На соревнованиях, проходивших в Ярославле, выступили 560 батутистов в возрасте от 9 до 16 лет из 35 регионов. Краснодарский край представлял 61 спортсмен – ребята выступали в индивидуальных и синхронных прыжках, акробатический дорожке и двойном минитрампе.

По результатам соревнований кубанская сборная завоевала две золотые, пять серебряных и девять бронзовых наград. Медали получили батутисты из Краснодара.

– Кубанская школа батута в очередной раз подтвердила свой высокий класс во всех видах программы. Поздравляю спортсменов и тренеров с новыми достижениями, - обратился к батутистам вице-губернатор края Александр Власов.

Сейчас батутным спортом занимаются более 2,3 тысячи человек в 15 муниципалитетах региона.