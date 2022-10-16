Главе Сочи представили концепцию развития Верхнелооского сельского округа Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Главе Сочи представили концепцию развития Верхнелооского сельского округа. Алексей Копайгородский провел рабочий объезд сел Детляжка и Вардане Лазаревского района в рамках разработки нового Генплана.

Так, в селе Детляжка планируют построить школу на 550 мест, центр дополнительного образования на 470 воспитанников и поликлинику. Местные жители ранее просили о новых образовательных и медицинских учреждениях.

- В следующем году проведем общественные слушания, если проект поддержат, начнем строительство, - отметил Алексей Копайгородский. - Диалог с горожанами налажен, здесь сейчас создают органы ТОС, все вопросы будем решать согласно совместно разработанному с жителями графику.

Мэр Сочи также побывал в селе Вардане. Здесь продолжают ремонтировать местный Дом культуры. Сейчас специалисты обновляют систему электроснабжения и монтируют кровлю. Уточняется, что учреждение должно начать работу уже к новому году.