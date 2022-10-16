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Общество16 октября 2022 11:35

Первенство города по скалолазанию завершилось в Сочи

В соревнованиях участвовали более 40 спортсменов
Светлана ОВДЕЙ
Двухдневный турнир проходил в дисциплине «скорость» Фото: пресс-служба администрации Сочи

Двухдневный турнир проходил в дисциплине «скорость» Фото: пресс-служба администрации Сочи

Первенство города по скалолазанию завершилось в Сочи. В соревнованиях участвовали более 40 спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Двухдневный турнир проходил в дисциплине «скорость». На соревнованиях оценивали время, за которое спортсмены поднимутся по вертикальной трассе длиной в 15 метров.

Победителей первенства выбирали в четырех возрастных категориях среди юношей и девушек.

- Занятия с юными спортсменами проходят на базе двух учреждений - в спортшколе №12 и Центре детского и юношеского туризма города. Сейчас секции посещают более 150 воспитанников, - отметил директор департамента физической культуры и спорта Сочи Анатолий Мирошников.