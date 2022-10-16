Акция «Письмо солдату» пройдет во всех регионах России 17 октября Фото: admkrai.krasnodar.ru

Школьники и студенты Кубани напишут письма участникам СВО. Акция «Письмо солдату» пройдет во всех регионах России 17 октября. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Поучаствовать в акции могут все желающие, в том числе школьники, студенты колледжей, воспитанники кадетских корпусов, юнармейцы, курсанты центров «Авангард» и участники общественных молодежных движений. Для учащихся проведут единый «Урок мужества».

- Ребята познакомятся с примерами героизма защитников Отечества. Письма с пожеланиями и словами благодарности помогают солдатам, а отклики военнослужащих говорят о востребованности такой поддержки, - отметили в пресс-службе региональной администрации

Позже письма направят в ресурсный центр добровольчества региона. Отсюда все обращения передадут участникам спецоперации.

Всего с начала проведений Всероссийской акции «Письмо солдату» военнослужащим отправили более 240 тысяч писем и рисунков от детей.