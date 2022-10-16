Полицейские установили личность мужчины и место, где он находился Фото: t.me/typoanapa

Голого мужчину, разгуливающего по улицам Анапы, передали медикам. Об этом сообщили в пресс-службе городского ОМВД.

Напомним, странное поведение прохожего засняли на видео жильцы многоэтажки в микрорайоне «Горгиппия». На кадрах видно, как абсолютно голый мужчина ходит по проезжей части.

А при виде автомобилей он останавливает каждый и пытается что-то объяснить сидящим в салоне водителям и пассажирам. Лишь изредка пешеход прикрывает руками оголенное тело.

- Сотрудники полиции Анапы установили местонахождение и личность мужчины. Оказалось, что он имеет психические заболевания и его передали медработникам. В настоящее время он помещен в медицинское учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе ОМВД Анапы.