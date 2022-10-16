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Происшествия16 октября 2022 13:52

В Краснодаре в ДТП с скорой пострадали 4 человека

По факту ДТП проводится проверка
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/tipichkras

Фото: t.me/tipichkras

Накануне вечером в Краснодаре произошла авария со скорой помощью. Авария случилась на перекрестке улиц Красных Партизан и Воровского. Спецавтомобиль с проблесковыми маячками столкнулся с иномаркой. Четыре человека пострадали.

- ДТП случилось в 21:30. Пострадали водитель автомобиля скорой медицинской помощи и два его пассажира: 51-летний мужчина и 30-летняя женщина. Кроме этого, пострадала 43-летняя водитель автомобиля Mitsubishi. Все доставлены в больницу, - сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.