Мурат Кумпилов сообщил о 50 мобилизованных в зону СВО жителях Адыгеи

Фото: t.me/muratkumpilov

Глава Адыгеи заявил об отправке в зону СВО 50 мобилизованных с водительской подготовкой.

- Команда из 50 наших земляков отправилась в Майкопскую бригаду материально-технического обеспечения. После поступления на службу они убудут в район СВО для выполнения задач по логистике, - сообщил в телеграм-канале Кумпилов.

Мобилизованных проводили семьи, родные и близкие. Бойцам выдали снаряжение: спальные мешки, пенополиуретановые коврики, утепленные резиновые сапоги и плащи-накидки, а также радиостанции и походные газовые плиты.

Напомним, Адыгея стала одним из первых регионов, выполнивших план по частичной мобилизации. На службу призвали 1,1% от всех стоящих на учете в военкоматах.