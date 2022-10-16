В Сочи 24 улицы частично останутся без горячей воды на неделю Фото из архива КП

В Сочи 24 улицы частично останутся без горячей воды на неделю. Водоснабжение временно прекратят для ремонта котельных. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Сочитеплоэнерго».

Так, с 17 по 23 октября запланированы работы в котельной №9 поселка Хоста. В этот период без горячей воды частично останутся жители улиц 50 лет СССР, Глазунова, Красных Партизан, Краснополянской, Октября, Ушинского, Ялтинской и Шоссейной.

С 17 по 24 октября специалисты проведут работы и в котельной №16 Хостинского района. Горячую воду частично отключат жителям улиц Яна Фабрициуса, Курортный проспект, Гагринской, пр.Пушкина, Грибоедова, Депутатской, Джигитской, Комсомольской.

Водоснабжение также прекратят для некоторых домов по улицам Тургенева, Учительской, Черноморской, Лермонтова, Пушкина, Пионерской, Мандариновой и переулку Карбышева.