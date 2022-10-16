Пожарные потушили возгорание за 10 минут Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Сочи сгорела баня площадью 20 квадратных метров. Огонь охватил помещение по улице Апшеронской в ночь на 16 октября.

- В 00:51 по прибытии подразделений Сочинского пожарно-спасательного гарнизона установлено, что произошло возгорание на площади 20 квадратных метров. В 00:54 пожар локализован, в 00:58 ликвидировано открытое горение, в 01:01 - полная ликвидация пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В результате возгорания никто не пострадал. Всего пожар тушили четыре человека и две единицы техники.