Эмиль Се 16 октября ушел на тренировку и не вернулся Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

В Краснодаре разыскивают пропавшего 10-летнего мальчика. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Эмиль Се ушел из дома в воскресенье, 16 октября. Ребенок отправился на тренировку, но так и не вернулся. Спустя время родители забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам.

Сейчас ребенка ищут по всему городу. Известно, что Эмиль ростом 135 сантиметров имеет черные волосы и глаза. Уходивший на тренировку мальчик был одет в сине-черную куртку, серую олимпийку, желтую футболку, голубые джинсы, красные кроссовки и джинсовую кепку.

Всех, кто знает, где может находиться Эмиль, или видел ребенка, просят позвонить по номерам 89615315154 - Кристина (Юрик), 89034528779 - Настя (Бесиха). Также можно обратиться на горячую линию отряда - 8 (800) 700 5452.