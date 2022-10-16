Мальчик вернулся домой Фото из архива КП

Пропавший в Краснодаре 10-летний мальчик нашелся живым. Ребенок сам вернулся домой.

Напомним, школьник ушел на тренировку в воскресенье, 16 октября. Занятия давно закончились, но спустя несколько часов мальчик так и не вернулся домой. К поискам пропавшего ребенка подключились волонтеры, а его фотографию и внешнее описание начали активно распространять в соцсетях.

В этот же день мальчика удалось отыскать. Как оказалось, школьник сам вернулся домой.

Сейчас с ним все в порядке – ребенок находится с родителями. Где он был все это время, не уточняется.