Погода в Адыгее 17 октября 2022: в республике пройдут дожди

Узнали, какой будет погода в Адыгее 17 октября 2022 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 17 октября 2022.

В Майкопе 17 октября синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Максимальная температура воздуха днем +16°C. Ветер восточный, 2 м/с. На протяжении дня в республиканской столице ожидается небольшой дождь. К вечеру температура опустится до +9°C. Ветер восточный, северо-восточный, 3 м/с.

Погода в Лаго-Наки также ожидается пасмурной и дождливой. В светлое время суток температура воздуха повысится до +14°C. Ветер восточный, северо-восточный, 1 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +8°C, без осадков. Ветер восточный, 1 м/с.