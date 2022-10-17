На Кубани 17 октября ожидается дождь и +19 тепла

Понедельник будет дождливым

В Краснодарском крае осенняя погода. 17 октября в регионе пройдет дождь, столбики на термометрах не поднимутся выше 19 градусов.

- На Кубани 17 октября ожидается переменная облачность. Ночью и в течение дня местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный и восточный ночью 4-9 м/с, местами порывы могут достигать 12-14 м/с, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что устоявшихся низких температур в крае пока не ожидается. К середине недели температура воздуха местами на Кубани поднимется выше 20 градусов тепла.