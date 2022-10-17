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Общество17 октября 2022 5:26

Финская хоккеистка рассказала о ночных оргиях на Олимпиаде в Сочи

Девушки находили себе пару на сайтах знакомств
Ангелина НАЗАРЧУК
Девушки устраивали настоящую оргию.

Девушки устраивали настоящую оргию.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Голкипер хоккейной женской сборной Финляндии Ноора Рятю рассказала о том, как ее партнерши по команде проводили ночь во время зимней Олимпиады в Сочи 2014. Оказалось, что девушки регистрировались на сайтах знакомств и искали парня на одну ночь.

При этом финские хоккеистки не хотели только одного мужчину. Девушки устраивали настоящую оргию.

Вратарь финской сборной вспомнила случай, как две хоккеистки из ее команды уединились с другими. Ребята были из сборных Дании и Норвегии. Но какого пола были хоккеисты из других команд, до сих пор неизвестно.

- Остальные представители нашей команды смеялись, когда узнали об этом, и продолжали смеяться много лет, - рассказала Рятю.