Финская хоккеистка рассказала о ночных оргиях на Олимпиаде в Сочи

Девушки устраивали настоящую оргию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Голкипер хоккейной женской сборной Финляндии Ноора Рятю рассказала о том, как ее партнерши по команде проводили ночь во время зимней Олимпиады в Сочи 2014. Оказалось, что девушки регистрировались на сайтах знакомств и искали парня на одну ночь.

При этом финские хоккеистки не хотели только одного мужчину. Девушки устраивали настоящую оргию.

Вратарь финской сборной вспомнила случай, как две хоккеистки из ее команды уединились с другими. Ребята были из сборных Дании и Норвегии. Но какого пола были хоккеисты из других команд, до сих пор неизвестно.

- Остальные представители нашей команды смеялись, когда узнали об этом, и продолжали смеяться много лет, - рассказала Рятю.