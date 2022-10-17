Полкилограмма мефедрона изъяли у двух жителей Майкопа

В результате проверки было установлено, что порошкообразным веществом является синтетический наркотик - мефедрон. Фото: пресс-служба МВД Адыгеи

На территории Майкопа сотрудниками полиции задержаны 32-летний мужчина и 30-летняя женщина. Их подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Полиция совместно с задержанными осмотрела местность в пригороде Майкопа и обнаружила два свертка. В них находилось около двух граммов порошкообразного вещества.

- Далее досмотровые мероприятия оперативников продолжились в одном из пригородных поселков города Краснодара. Там полицейские обнаружили еще один – более крупный сверток с аналогичным содержимым, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - Его вес составил около полкилограмма.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в обоих случаях найденные запрещенные вещества направили экспертам-криминалистам. В результате проверки было установлено, что порошкообразным веществом является синтетический наркотик - мефедрон.

Задержанные планировали распространять наркотики на территории республики через тайниковые закладки. Сообщая координаты через интернет.