ХК «Сочи» проиграл «Северстали» в матче КХЛ со счетом 2:1

Сочинцы вновь проиграли. Фото: https://vk.com/hcsochi

В Сочи прошел матч сезона КХЛ. Местная сборная принимала череповецкую «Северсталь». Несмотря на то, что ХК «Сочи» были у себя дома, гости одержали победу. Счет по итогу встречи - 2:1.

В конце первого периода счет открыл форвард череповецкой команды Александр Жабреев с передачи Кирилла Пилипенко. Во втором периоде ни одной из команд не удалось закинуть шайбу в ворота противника.

В третьем периоде счет 2:0 сделал Даниил Вовченко с передачи Игоря Гераськина. Спустя 2,5 минуты одну шайбу смог открыть нападающий хозяев Амир Гараев с передач Артура Тянулина и Тиграна Ярулина.

К слову, поражение для сочинской команды стало уже четвертым подряд.