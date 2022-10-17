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Общество17 октября 2022 6:50

ХК «Сочи» проиграл «Северстали» в матче КХЛ со счетом 2:1

Поражение стало для сочинцев четвертым подряд
Ангелина НАЗАРЧУК
Сочинцы вновь проиграли. Фото: https://vk.com/hcsochi

Сочинцы вновь проиграли. Фото: https://vk.com/hcsochi

В Сочи прошел матч сезона КХЛ. Местная сборная принимала череповецкую «Северсталь». Несмотря на то, что ХК «Сочи» были у себя дома, гости одержали победу. Счет по итогу встречи - 2:1.

В конце первого периода счет открыл форвард череповецкой команды Александр Жабреев с передачи Кирилла Пилипенко. Во втором периоде ни одной из команд не удалось закинуть шайбу в ворота противника.

В третьем периоде счет 2:0 сделал Даниил Вовченко с передачи Игоря Гераськина. Спустя 2,5 минуты одну шайбу смог открыть нападающий хозяев Амир Гараев с передач Артура Тянулина и Тиграна Ярулина.

К слову, поражение для сочинской команды стало уже четвертым подряд.