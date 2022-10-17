Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 октября 2022 6:59

Туротрасль Кубани получит более 780 млн рублей господдержки

Об этом сообщил губернатор
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На развитие туристической отрасли в Краснодарском крае направят более 780 млн рублей господдержки. Об этом сообщил губернатор региона.

– По нацпроекту турсфера получит порядка 750 млн рублей. Еще 30 млн направим из краевого бюджета. Средства пойдут на разработку национальных турмаршрутов, строительство автокемпингов, обустройство пляжей, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Субсидии могут получить предприниматели, которые создают комфортные объекты для отдыха или модернизируют уже существующие. Также государство может возместить затраты на развитие территорий. Предприниматели и организации с конкретными проектами получат 95 субсидий до конца года.