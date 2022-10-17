Туротрасль Кубани получит более 780 млн рублей господдержки

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На развитие туристической отрасли в Краснодарском крае направят более 780 млн рублей господдержки. Об этом сообщил губернатор региона.

– По нацпроекту турсфера получит порядка 750 млн рублей. Еще 30 млн направим из краевого бюджета. Средства пойдут на разработку национальных турмаршрутов, строительство автокемпингов, обустройство пляжей, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Субсидии могут получить предприниматели, которые создают комфортные объекты для отдыха или модернизируют уже существующие. Также государство может возместить затраты на развитие территорий. Предприниматели и организации с конкретными проектами получат 95 субсидий до конца года.