Жители Адыгеи за выходные дни 263 раза обращались в полицию

В республике за выходные дни установлено местонахождение двоих без вести пропавших граждан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее за выходные дни, 15 и 16 октября, в полицию поступило 263 сообщения о происшествиях. Большинство из них - из Майкопа и Тахтамукайского района.

Кроме того, за этот период задержали девять водителей. Каждый из них был привлечен к административной ответственности.

По данным МВД, задержан один подозреваемый, находившийся в розыске. Установлено местонахождение двоих без вести пропавших граждан.

- В Адыгее зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб и 4 пострадали, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. - Всего выявлено 595 нарушений правил дорожного движения, из них 47 - допущено пешеходами.