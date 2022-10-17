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Общество17 октября 2022 7:48

Жители Адыгеи за выходные дни 263 раза обращались в полицию

На дорогах республики зарегистрировано 595 нарушений
Валерия ГОДОВНИКОВА
В республике за выходные дни установлено местонахождение двоих без вести пропавших граждан

В республике за выходные дни установлено местонахождение двоих без вести пропавших граждан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее за выходные дни, 15 и 16 октября, в полицию поступило 263 сообщения о происшествиях. Большинство из них - из Майкопа и Тахтамукайского района.

Кроме того, за этот период задержали девять водителей. Каждый из них был привлечен к административной ответственности.

По данным МВД, задержан один подозреваемый, находившийся в розыске. Установлено местонахождение двоих без вести пропавших граждан.

- В Адыгее зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб и 4 пострадали, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. - Всего выявлено 595 нарушений правил дорожного движения, из них 47 - допущено пешеходами.