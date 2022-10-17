Отопительный сезон в Сочи начнется 15 ноября

Где будет необходимо, тепло появится раньше установленных сроков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэр Сочи Алексей Копайгородский на рабочем совещании обсудил подготовку к зиме. На всех котельных курорта уже были проведены профилактические работы.

В Хосте на ряде объектов завершается модернизация. Многоквартирные дома во всех районах курорта уже готовы принимать тепло.

- В домах наших жителей и организациях осенью и зимой должны быть тепло, вода, свет, все коммунальные услуги должны предоставляться качественно, - заявил Алексей Копайгородский.

К слову, отопительный сезон в Сочи начнется по плану, 15 ноября. Все системы уже готовы. Где будет необходимо, тепло появится раньше установленных сроков.