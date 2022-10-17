Жителям Кубани необходимо почти девять лет, чтобы накопить на новую машину Фото из архива КП

Жителям Кубани необходимо почти девять лет, чтобы накопить на новую машину. Результаты исследования в регионах России приводят эксперты РИА «Новости».

Так, жителю Краснодарского края придется откладывать часть дохода на новый автомобиль 8,9 года. Для покупки поддержанного автомобиля придется подождать 5,6 года. По двум показателям Кубань занимает 48-е место рейтинга.

В среднем по стране на покупку нового авто за 2,3 миллиона рублей необходимо 7,6 года. Показатель высчитан с условием, что работник будет откладывать ежемесячно 50% дохода.

Быстрее всех купить новую машину могут жители Чукотки, Ямало-Ненецкого автономного округа и Магаданской области – в этих регионах потребуется 3,7 года, 3 года и 10 месяцев и 4,3 года соответственно. Тем временем подождать придется работникам, проживающим в республиках Северного Кавказа – здесь необходимо более 10 лет.

Что очевидно, для покупки поддержанного автомобиля среднестатистическому жителю страны понадобится меньше времени - 4,5 года. При учете показателя сохраняется условие, что работник будет откладывать 50% дохода.