Упавший автокран неделю мешает проходу жителей Сочи

Техника лежит на боку и мешает проходу местных жителей. Фото: соцсети

В Лазаревском районе Сочи неделю назад упал автокран. Техника лежит на боку и мешает проходу местных жителей. Кран также создает помехи и для водителей.

- Слушайте, кран никому не нужен что ли? Уже неделю лежит на боку в Лазаревском, никто не подбирает. Говорят, хорошие краны на дороге просто так не валяются, - недоумевают очевидцы.

Кран уже становится частью пейзажа. Местные жители шутят, что это их новая достопримечательность.