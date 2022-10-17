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Общество17 октября 2022 8:30

Упавший автокран неделю мешает проходу жителей Сочи

Кран превратился в местную достопримечательность
Ангелина НАЗАРЧУК
Техника лежит на боку и мешает проходу местных жителей. Фото: соцсети

Техника лежит на боку и мешает проходу местных жителей. Фото: соцсети

В Лазаревском районе Сочи неделю назад упал автокран. Техника лежит на боку и мешает проходу местных жителей. Кран также создает помехи и для водителей.

- Слушайте, кран никому не нужен что ли? Уже неделю лежит на боку в Лазаревском, никто не подбирает. Говорят, хорошие краны на дороге просто так не валяются, - недоумевают очевидцы.

Кран уже становится частью пейзажа. Местные жители шутят, что это их новая достопримечательность.