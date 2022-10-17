Банк Уралсиб запустил акцию «Футбольный кэшбэк»

Фото предоставлено пресс-службой банка Уралсиб

Банк Уралсиб запустил уникальную акцию для болельщиков футбольного клуба «Краснодар» – теперь кешбэк по кобрендовой карте ФК «Краснодар» зависит от результатов игры любимой команды.

Персональная ставка кэшбека зависит от двух показателей: базовой и промо-ставки.

- Промо-ставка рассчитывается каждый месяц исходя из результатов матчей ФК «Краснодар» в виде разности забитых и пропущенных голов и может достигать 6%.

- Базовая ставка – стандартная ставка от 1% до 3% по условиям программы Уралсиб Бонус.

Бонусные рубли начисляются по той ставке, которая в этом месяце выше лично для каждого держателя карты.

Акция продлится с 15 октября по 30 июня 2023 года включительно – до конца действующего футбольного сезона в России.

Чтобы принять участие в акции, нужно заказать карту ФК «Краснодар» (если еще нет действующей), оплачивать картой ежемесячно покупки на сумму не менее 10 000 рублей и накапливать бонусы. Бонусные рубли можно использовать для возврата денег, потраченных на покупки в предыдущем месяце, или обменять на бонусы клуба для приобретения впечатлений и сувениров от клуба. Карту «ФК Краснодар» можно заказать в любом отделении или на сайте Банка Уралсиб на территории Краснодарского края.

Карта ФК «Краснодар», оформленная в фирменной стилистике клуба, обладает уникальным набором преимуществ для болельщиков клуба, включающем скидки и повышенный кешбэк при покупке по карте. Каждый владелец кобрендовой карты получает возможность участвовать в программах лояльности как банка, так и клуба.

С картой ФК «Краснодар», болельщик сможет получать кешбэк* до 10% за покупки в магазинах и кассах клуба и до 3% за покупки в других магазинах по программе лояльности банка Уралсиб Бонус, а по программе лояльности ФК «Краснодар» владельцу карты доступна 20% скидка на покупку абонементов и 15% скидка на покупку товаров ФК «Краснодар» в официальных магазинах клуба и на стадионе. Также банк представляет специальные условия по карте – повышенный процент на остаток и бесплатное обслуживание при выполнении условий.

Уралсиб выступает официальным партнером клуба с 2018 года. Подробную информацию о карте «ФК Краснодар» можно узнать на сайте Банка.

*Кешбэк начисляется в бонусных рублях