На Кубани за сутки COVID-19 заболели 109 человек, в том числе 8 детей

На Кубани за сутки выявили 109 новых случаев заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 109 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирусом заболели 8 детей, самому младшему из которых один месяц. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре получено 49 положительных результатов, в Сочи - 7, в Новороссийске и Павловском районе - по 6, в Динском и Армавире - по 5, в Приморско-Ахтарском - 4. По три жителя заболели в Тбилисском, Темрюкском, Тимашевском и Туапсинском муниципалитетах.

- В Ейском, Кавказском, Калининском, Новокубанском, Отрадненском районах прибавилось по два пациента, в Брюховецком, Ленинградском, Мостовском, Славянском и Горячем Ключе – по одному, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются девять человек. С выздоровлением за сутки в регионе выписали 178 пациентов.