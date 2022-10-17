Мужчина с тремя подростками заблудился в лесу Сочи

Спасатели в течение часа обнаружили потерявшихся Фото: Олег УМАРОВ

Спасателям Сочи 14 октября около 18:00 часов поступила информация о заблудившихся местных жителей. Мужчина с тремя подростками отправился в лес. Однако, когда стало темно, они не смогли найти дорогу обратно домой. Они находились рядом с селом Успенка в Лазаревском районе.

-Спасатели в течение часа обнаружили потерявшихся и вывели их в городскую черту, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

К счастью, медицинская помощь никому не потребовалась.