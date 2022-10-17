Спортивно-оздоровительный комплекс готовится к запуску в селе Красногвардейском Адыгеи

Здание площадью 2,2 тысячи квадратных метров уже готово. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В селе Красногвардейском Адыгеи завершают строительство спортивно-оздоровительного комплекса. Объект находится на финальной стадии работ.

- Развивая спортивную инфраструктуру в республике, мы стремимся увеличить число жителей, ведущих здоровый образ жизни и систематически занимающихся спортом, - написал в своем Telegram - канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», здание площадью 2,2 тысячи квадратных метров уже готово. На данный момент строители завершают отделочные работы. После этого в помещение установят необходимое оборудование и благоустроят прилегающую территорию для спортсменов.