Сотрудники ДПС вызвали спецтехнику и помогли заменить колесо Фото: кадр из видео

На Кубани сотрудники ДПС помогли водителю КамАЗа починить колесо. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло на трассе М-4 «Дон» в районе станицы Крыловской. Здесь у проезжавшего КамАЗа на ходу слетело заднее правое колесо. Из-за этого грузовик остановился прямо посреди дороги и загородил движение другим машинам.

Водитель начал чинить колесо, но все было безуспешно. Тогда мужчине помогли инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД по Крыловскому району.

Лейтенанты полиции Григорий Борзенко и Михаил Пронченко вызвали на место спецтехнику и помогли заменить колесо. А на время ремонта грузовика на этом участке они организовали реверсивное движение.

- Водитель поблагодарил госавтоинспекторов за оказанную помощь, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что полицейские помогли потушить загоревшуюся машину в Павловском районе. Они быстро справились с огнем, в результате никто не пострадал.