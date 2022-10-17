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Общество17 октября 2022 9:10

Ущерб от загрязнения водоема и гибели рыбы в Приморско-Ахтарске оценили в 1,2 млн

Возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
После проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

После проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

В Приморско-Ахтарском районе Кубани из-за загрязнения водоема погибла рыба. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как выяснилось, в балку, расположенную в границах Приморско-Ахтарска, сбросили нечистоты из канализационной насосной станции. В результате в водоеме погибла рыба – ущерб оценили в 1,2 миллиона рублей.

- По результатам рассмотрения материалов проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ «Загрязнение поверхностных вод, повлекшее причинение существенного вреда животному миру, рыбным запасам», - сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Сейчас ход и расследование дела поставлено на контроль районной прокуратурой.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в природном парке Геленджика неизвестные вырубили деревья на 13 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.