Кубань занимает 27 место среди регионов России по уровню зарплат Фото из архива КП

Кубань занимает 27-е место среди регионов России по уровню зарплат. Такие данные исследования за сентябрь приводят эксперты рекрутинговой платформы hh.ru.

Так, средняя зарплата в регионе за этот период составила 52 292 рубля. В сравнении с сентябрем 2021 года показатель вырос на 7%.

Среди других регионов наиболее высокие зарплаты зафиксированы в Магаданской области. В среднем работники получают здесь 79 719 рублей. Не отстают Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Сахалинская область. Средние зарплаты в этих регионах составляют 78 950, 76 860 и 69 784 рублей соответственно.

Наименьшие показатели зафиксированы в Тамбовской (41 406) и Кировской (41 310) областях, Карачаево-Черкессии (41 273), республиках Северная Осетия – Алания (39 991) и Адыгея (39 394). А разрыв со средним числом по стране составляет 25 - 28%.

В столице средняя зарплата достигает 76 156 рублей. А показатель по стране составляет 54 948 рублей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что Краснодар вошел в тройку городов - лидеров по сложности поиска работы. В краевом центре на одну вакансию в среднем претендуют шесть соискателей.