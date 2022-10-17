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Общество17 октября 2022 9:28

Кубань занимает 27-е место среди регионов России по уровню зарплат

В сентябре средний показатель составил 52,3 тысячи рублей
Светлана ОВДЕЙ
Кубань занимает 27 место среди регионов России по уровню зарплат Фото из архива КП

Кубань занимает 27 место среди регионов России по уровню зарплат Фото из архива КП

Кубань занимает 27-е место среди регионов России по уровню зарплат. Такие данные исследования за сентябрь приводят эксперты рекрутинговой платформы hh.ru.

Так, средняя зарплата в регионе за этот период составила 52 292 рубля. В сравнении с сентябрем 2021 года показатель вырос на 7%.

Среди других регионов наиболее высокие зарплаты зафиксированы в Магаданской области. В среднем работники получают здесь 79 719 рублей. Не отстают Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Сахалинская область. Средние зарплаты в этих регионах составляют 78 950, 76 860 и 69 784 рублей соответственно.

Наименьшие показатели зафиксированы в Тамбовской (41 406) и Кировской (41 310) областях, Карачаево-Черкессии (41 273), республиках Северная Осетия – Алания (39 991) и Адыгея (39 394). А разрыв со средним числом по стране составляет 25 - 28%.

В столице средняя зарплата достигает 76 156 рублей. А показатель по стране составляет 54 948 рублей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что Краснодар вошел в тройку городов - лидеров по сложности поиска работы. В краевом центре на одну вакансию в среднем претендуют шесть соискателей.