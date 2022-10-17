В русле реки Сочи обнаружили тело 26-летнего парня

Следователи проводят все необходимые проверочные мероприятия. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет начал проверку по сообщению об обнаружении в русле реки Сочи тела 26-летнего парня. Как стало известно, 7 октября местный житель пошел один на речку в районе улицы Труда. Однако парень так и не вернулся домой. Родители молодого человека обратились в полицию 11 октября. Начались поиски.

Спустя четыре дня, утром 15 октября, прохожие обнаружили тело мужчины в русле реки в районе улицы Пластунской. Парня нашли в трех километрах от места его исчезновения.

- Предварительной причиной смерти мужчины установлено утопление, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователи проводят все необходимые проверочные мероприятия. Устанавливаются подробности произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.