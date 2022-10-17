Журналистам Адыгеи вручили медали к 100-летию государственности республики

Представители СМИ Адыгеи награждены медалями к 100-летию государственности республики. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Журналистам Адыгеи, а также представителям Комитета республики по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ вручили медали к 100-летию государственности республики. Награждение провел руководитель профильного комитета парламента Адыгеи Тембот Шовгенов.

- Все награжденные – верные своей профессии люди, внесшие вклад в развитие Адыгеи, - отметил Тембот Шовгенов.

Памятные медали получили сотрудники, отдавшие журналистике не один десяток лет.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что глава региона Мурат Кумпилов вручил награды лучшим работникам за вклад в развитие республики. Памятные медали получили 53 жителя республики.