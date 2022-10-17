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Общество17 октября 2022 9:45

В Адыгее в ДТП с грузовиком погиб водитель "Лады"

Травмы также получил пассажир легковушки
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Адыгее произошло смертельное ДТП. Фото: пресс-служба МВД Адыгеи

В Адыгее произошло смертельное ДТП. Фото: пресс-служба МВД Адыгеи

В Адыгее произошло смертельное ДТП. Вблизи поселка Яблоновского водитель «Лады» погиб после столкновения с грузовиком.

- Установлено, что 33-летний местный житель, находясь за рулем «Лады Гранты», не обеспечил безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем «Хендай», - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте. Пострадал также пассажир отечественной легковушки. 32-летнего жителя Воронежской области доставили в больницу.