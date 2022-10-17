Церемония открытия прошла 16 октября на главной арене «Баскет-Холла» Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Чемпионат России по боксу среди женщин стартовал в Краснодаре. Церемония открытия прошла 16 октября на главной арене «Баскет-Холла».

Соревнования пройдут в краевом центре с 16 по 22 октября. В Краснодар прибыли почти 250 участниц в возрасте от 19 до 40 лет из более чем 50 регионов. Краснодарский край на чемпионате России представят 16 спортсменок в 12 весовых категориях.

Четвертьфинальные поединки состоятся 20 октября. 21 октября пройдут полуфинальные бои и мастер-классы от олимпийских чемпионов Алексея Тищенко и Рахима Чахкиева, а 22 октября участницы возложат цветы к мемориальному комплексу «Воинам-освободителям».

Финал чемпионата и церемония закрытия пройдут 22 октября с 17:00 до 22:00.

- Боксом в крае занимается свыше 24 тысяч человек, в том числе 9 тысяч - на базе 63 спортивных отделений. Сейчас в составе нашей команды - немало именитых спортсменок, которые, уверен, добьются достойных результатов на этом чемпионате, - отметил замглавы региона Александр Власов.