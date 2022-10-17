Владимир Попов преподает в Краснодарском техническом колледже с 2007 года Фото: t.me/minkovaanna23

Преподаватель из Краснодара победил на Национальном чемпионате «Навыки мудрых». Педагог выиграл в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Владимир Попов преподает в Краснодарском техническом колледже. Педагог обучает студентов с 2007 года. До этого он работал инженером-конструктором Центрального конструкторского бюро Всесоюзного научно-исследовательского института зерна. А позже, в 1996 году, прошел переподготовку на инженера-автомеханика.

Конкурентами педагога на чемпионате были более 300 человек в возрасте 50+ из 60 регионов России.

- Студенты Владимира Александровича также занимают призовые места в региональном чемпионате «Молодые профессионалы». Главное кредо педагога – делиться навыками и опытом со своими воспитанниками. Поздравляю Владимира Попова с победой. Желаю ему крепкого здоровья и новых достижений! – обратилась в педагогу Анна Минькова.