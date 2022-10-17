Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 октября 2022 10:21

Туристы из Башкортостана заблудились в каньоне Сочи

Парню потребовалась медицинская помощь
Ангелина НАЗАРЧУК
Молодая пара хотела устроить себе романтическую прогулку.

Молодая пара хотела устроить себе романтическую прогулку.

Фото: Олег УМАРОВ

Спасателям Сочи 16 октября вечером сообщили о заблудившихся туристах. Парень и девушка днем вышли из села Семеновка к водопадам на реке Мацеста. Молодая пара хотела устроить себе романтическую прогулку. Однако, когда стемнело, они поняли, что не смогут самостоятельно выбраться из каньона.

- Сотрудники МЧС эвакуировали туристов из русла при помощи альпинистского снаряжения и оказали им доврачебную помощь, так как во время спуска к реке парень получил ушибы и ссадины, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Молодых людей довезли до городской черты. Девушка с парнем приехали из Башкортостана.