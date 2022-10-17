Туристы из Башкортостана заблудились в каньоне Сочи

Молодая пара хотела устроить себе романтическую прогулку. Фото: Олег УМАРОВ

Спасателям Сочи 16 октября вечером сообщили о заблудившихся туристах. Парень и девушка днем вышли из села Семеновка к водопадам на реке Мацеста. Молодая пара хотела устроить себе романтическую прогулку. Однако, когда стемнело, они поняли, что не смогут самостоятельно выбраться из каньона.

- Сотрудники МЧС эвакуировали туристов из русла при помощи альпинистского снаряжения и оказали им доврачебную помощь, так как во время спуска к реке парень получил ушибы и ссадины, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Молодых людей довезли до городской черты. Девушка с парнем приехали из Башкортостана.