Водитель не заметил пешехода и сбил его Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель иномарки насмерть сбил 30-летнего пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

ДТП произошло накануне, 16 октября, на трассе «Динская - Агроном» Динского района. Ближе к 20:00 на авто Datsun здесь проезжал 43-летний водитель. Предварительно, не заметив на дороге пешехода, он сбил его. От полученных травм мужчина примерно 30 лет скончался на месте аварии.

- На его одежде отсутствовали световозвращающие элементы, - уточнили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии и личность пешехода.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Адыгее в ДТП с грузовиком погиб водитель «Лады». Пострадавшего пассажира госпитализировали.