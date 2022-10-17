Майкопская «Дружба» с треском проиграла Новороссийскому «Черноморцу»

Футбольный матч проходил на поле соперника в Новороссийске. Фото: пресс-служба ФК «Дружба»

Майкопская «Дружба» с треском проиграла «Черноморцу». За всю игру команде удалось забить в ворота противника один мяч. Футбольный матч проходил на поле соперника в Новороссийске.

- Матч состоялся в рамках 13-го тура Первенства России по футболу среди команд Второй Лиги сезона 2022-2023 годов в группе номер один, - рассказали в пресс-службе ФК «Дружба».

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», игра принесла республиканской команде поражение. Команда уехала домой, проиграв со счетом 6:1.