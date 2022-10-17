Жителя Кубани задержали за хранение оружия и 900 патронов Фото: пресс-служба МВД РФ

Жителя Кубани задержали за хранение оружия и 900 патронов. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Как оказалось, житель Кавказского района незаконно хранил оружие, гранату и 900 патронов разного калибра. Кроме того, мужчина занимался его продажей. Так, за 90 тысяч рублей у него приобрели автомат Калашникова и несколько патронов.

Позже подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска краевого МВД совместно с коллегами ОМВД по Кавказскому району и регионального УФСБ. Все найденное оружие у мужчины забрали во время обыска.

- Изъятое направлено на экспертизу. В настоящее время фигурант заключен под стражу. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление иных эпизодов противоправной деятельности, - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.