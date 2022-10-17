Краснодарский край и Адыгея заняли одно из первых мест в списке самых общительных среди россиян по исследованиям МТС

Компания МТС составила рейтинг самых «разговорчивых» регионов России. Кубань попала в первую пятерку. Анализ обезличенных данных проводился на основе Big Data, собранных с 1 сентября по 9 октября 2022 года.

Несмотря на то, что женская половина населения стабильно удерживает первое место по разговорчивости, мужчины начинают нагонять слабый пол. Звонки мужчин-абонентов теперь длятся дольше по времени и становятся чаще. В первые дни осени женщины занимали около 60% голосовой связи, к данному моменту – порядка 51%. В среднем житель Кубани ежедневно тратит до 19 минут в день на разговоры по мобильной связи (это примерно десять звонков).

Среди самых «общительных» регионов страны также были отмечены Новосибирская, Псковская, Тюменская области и Забайкалье. Начиная с 21 сентября, россияне стали чаще говорить по телефону (на 3%) и дольше (на 10%).