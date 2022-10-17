На Кубани женщине дали 7 лет колонии за убийство сожителя Фото из архива КП

На Кубани женщине дали 7 лет колонии за убийство сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трагедия произошла летом 2022 года в станице Динской. 32-летняя женщина выпивала в своем доме с сожителем. В какой-то момент они начали ссориться – мужчина приревновал возлюбленную к ее бывшему мужу.

Конфликт перерос в драку, во время которой женщина схватила нож и четыре раза ударила им сожителя в грудную клетку и голову. Позже мужчина от полученных ранений скончался.

- В соответствии с позицией государственного обвинителя суд приговорил подсудимую к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.