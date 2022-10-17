ФК «Сочи» ответил на слова Заремы Салиховой о бывшем главном тренере

Клуб решил не продолжать тему конфликта. Фото: Игорь ГЛАЗКО

Вчера, 16 октября, состоялся матч 13-го тура РПЛ. На поле столкнулись команды ЦСКА и «Спартака». После матча супруга экс-владельца красно-белых Зарема Салихова заявила: «Можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека».

В пресс-службе сочинской команды прокомментировали слова, которые были адресованы бывшему главному тренеру «Сочи» Владимиру Федотову. Однако клуб решил не продолжать тему конфликта.

- Нам нечего комментировать по этой теме и никак не хочется быть частью этого конфликта. Но стоит обратить внимание, что очень много людей переезжает в наш чудесный город Сочи. Так что мы всех ждем в гости, и в том числе на наших матчах! – рассказали в пресс-службе «Сочи» интернет-порталу «Чемпионат» .

Встреча московских команд завершилась вничью – 2:2.