Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 октября 2022 11:57

Двое жителей Кубани украли с поля две тысячи початков кукурузы на 40 тысяч рублей

Мужчины собирались продать ее на рынке
Светлана ОВДЕЙ
Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Двое жителей Кубани украли с поля две тысячи початков кукурузы на 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, двое мужчин из Калининского района – 61 года и 26 лет – приехали на охраняемое поле, где росла кукуруза. Они собрали две тысячи початков, загрузили в машину, после чего собирались продать на рынке. Но не успели – полицейские задержали мужчин, нашли и забрали из авто украденную кукурузу.

Теперь ворам початков грозит до шести лет тюрьмы.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Сейчас мужчины находятся под подпиской о невыезде.