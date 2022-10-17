Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Двое жителей Кубани украли с поля две тысячи початков кукурузы на 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, двое мужчин из Калининского района – 61 года и 26 лет – приехали на охраняемое поле, где росла кукуруза. Они собрали две тысячи початков, загрузили в машину, после чего собирались продать на рынке. Но не успели – полицейские задержали мужчин, нашли и забрали из авто украденную кукурузу.

Теперь ворам початков грозит до шести лет тюрьмы.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Сейчас мужчины находятся под подпиской о невыезде.