Педагоги России пройдут курсы повышения квалификации в «Орленке»

Фото: ДЦ "Орленок"

С 17 по 23 октября во Всероссийском детском центре «Орлёнок» будет реализована программа повышения квалификации для 350 педагогов – участников проекта развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России».

Учителя начальных классов на практике изучат семь треков проекта «Орлята России», примут участие в лекциях, практикумах, семинарах. Среди ключевых тем обучения – основы и методика программы внеурочной и коллективной творческой деятельности, социальная активность и лидерство, добровольчество в младшем школьном возрасте, способы и приёмы работы педагога по развитию творческих способностей детей и многое другое.

Полученные знания помогут преподавателям усовершенствовать профессиональные компетенции по организации совместной деятельности детей и взрослых для успешной реализации программы развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России».

«Программа «Орлята России» направлена на формирование у ребят таких социально значимых ценностей, как Родина, команда, семья, здоровье, природа, познание. В её основе – принцип командной работы. Дети всё делают вместе: генерируют идеи, организуют события, проводят их и даже анализируют. Это крайне важно. В команде с учителями, родителями и наставниками из старших классов ребята совершают добрые дела, расширяют свой кругозор, учатся. В проекте уже принимают участие 45 542 класса, но это далеко не предел», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Спикерами программы повышения квалификации в «Орлёнке» станут кандидаты педагогических наук и действующие преподаватели.

По итогам курса слушатели получат удостоверение о повышении квалификации.

Всего в 2022 году обучение по программе «Орлята России» пройдут 900 учителей начальных классов, в 2023 году планируется охватить более двух тысяч педагогов.

Программа развития социальной активности младших школьников разработана педагогами Всероссийского детского центра «Орлёнок» и специалистами Российского движения школьников в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование». «Орлята России» – это комплекс занятий по семи направлениям деятельности (то есть трекам): «Орлёнок – Эрудит», «Орлёнок – Хранитель исторической памяти», «Орлёнок – Мастер», «Орлёнок – Лидер», «Орлёнок – Спортсмен», «Орлёнок – Доброволец», «Орлёнок – Эколог».