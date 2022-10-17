Казаки отправились в казачью бригаду «Кубань» из Ростовской области Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новое казачье подразделение для участия в СВО сформировали на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, более 100 добровольцев в течение двух недель прошли необходимую подготовку. Для выполнения боевых задач они отправились в казачью бригаду «Кубань» из Ростовской области.

– Кубанское казачье войско принимает активное участие в специальной военной операции, защищая нашу Родину и освобождая Донбасс. Казаки – это воины, которые всегда с честью выполняют боевые задачи. Возвращайтесь домой с победой, - отметил замглавы региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Всего в специальной военной операции от Кубанского казачьего войска участвует более 2,5 тысячи казаков.