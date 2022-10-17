Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 октября 2022 12:42

Отопительный сезон в Майкопе начнется 18 октября

Включение произведут раньше срока
Валерия ГОДОВНИКОВА
Запуск тепла стартует 18 октября и будет проходить поэтапно в течение 10 дней

Запуск тепла стартует 18 октября и будет проходить поэтапно в течение 10 дней

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Майкопе отопительный сезон начнется раньше положенного срока. Запуск тепла стартует 18 октября и будет проходить поэтапно в течение 10 дней.

- Решение начать отопительный сезон раньше срока, не дожидаясь установления среднесуточной температуры в 8 градусов, принято в связи с приближающимся похолоданием и в целях профилактики сезонных заболеваний, - рассказал в своем Telegram-канале мэр Майкопа Геннадий Митрофанов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», первыми к отоплению подключат детсады, школы и социально значимые учреждения. После чего тепло поступит более чем в 500 многоквартирных домов республиканской столицы.